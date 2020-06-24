В Петербурге в музее стрит-арта откроется автокинотеатр

За границей автокинотеатры давно известны. Например, автокинотеатр в Брюсселе. Фото: Wikipedia

За границей автокинотеатры давно известны. Например, автокинотеатр в Брюсселе. Фото: Wikipedia

Таким образом, «Мираж Синема» вместе с Italy Group решили порадовать петербуржцев, которых эпидемия коронавируса лишила развлечений и походов в различные интересные места.

Автокинотеатр сможет вместить 50 автомобилей. Стоимость билета составляет 1000 рублей за машину. При этом, количество пассажиров, находящихся внутри, значения не имеет. Об этом сообщает пресс-служба сети кинотеатров «Мираж Синема».

Прямо в салон автомобиля можно будет заказать еду из ресторана Italiani.

Напомним, музей стрит-арта находится на шоссе Революции. Кинотеатр нового формата начнет свою работу уже 27 июня. На экране покажут недавно вышедший и оказавшийся весьма успешным фильм «Джентельмены» режиссера Гая Ричи.

Заехать на зрительную площадку, водители смогут с помощью специального QR-кода. При этом, никаких контактов не будет. Обеспечение деятельности кинотеатра будет выполняться, учитывая все необходимые предписания Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на самоизоляции в России набирают популярность автокинотеатры.