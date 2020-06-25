Врач рассказал о самом опасном виде летней обуви

При выборе обуви стоит обратить внимание на наличие поддержки стопы с внутренней стороны. Фото: pixabay.com

При выборе обуви стоит обратить внимание на наличие поддержки стопы с внутренней стороны. Фото: pixabay.com

Травматолог-ортопед Пироговского центра Михаил Вихтар рассказал, что ношение обуви на плоской подошве может привести к серьезной деформации стопы.

Летняя обувь в большинстве предполагает плоскую подошву, хотя это крайне вредно для стоп. В частности, опасность представляет такой популярный вид летней обуви, как сланцы. Поэтому, приводит слова врача «Комсомольская правда», стоит избегать подобной обуви, отдавая предпочтение моделям, в которых предусмотрена поддержка стопы с внутренней стороны.

Кроме того, необходимо обзавестись ортопедическими стельками и стараться не носить обувь со слишком жесткой подошвой. При наличии возможности, добавляет Вихтар, за городом или в парках в летнее время полезно и вовсе ходить босиком.

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