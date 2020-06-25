Врач рассказал о самом опасном виде летней обуви

Травматолог-ортопед Пироговского центра Михаил Вихтар рассказал, что ношение обуви на плоской подошве может привести к серьезной деформации стопы.
Летняя обувь в большинстве предполагает плоскую подошву, хотя это крайне вредно для стоп. В частности, опасность представляет такой популярный вид летней обуви, как сланцы. Поэтому, приводит слова врача «Комсомольская правда», стоит избегать подобной обуви, отдавая предпочтение моделям, в которых предусмотрена поддержка стопы с внутренней стороны.
Кроме того, необходимо обзавестись ортопедическими стельками и стараться не носить обувь со слишком жесткой подошвой. При наличии возможности, добавляет Вихтар, за городом или в парках в летнее время полезно и вовсе ходить босиком.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что сливочное масло с транжирами может привести к онкологии.