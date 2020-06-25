Врач рассказал о неожиданной пользе масочного режима для аллергиков

Помогли мягко справиться с опасным сезоном в этом году не только маски, но и дожди, считает врач. Фото: pixabay.com

Помогли мягко справиться с опасным сезоном в этом году не только маски, но и дожди, считает врач. Фото: pixabay.com

Весна и лето на территории России считаются периодами обострения для аллергиков и астматиков, однако в этом году все может сложиться иначе.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что, как ни странно, положительную роль в этой ситуации сыграла пандемия коронавирусной инфекции. Обязательный и рекомендательный масочный режим, действующий по всей стране, защищает не только от клеток вируса, но и от пыльцы, опасной для людей, страдающих астмой и аллергией.

Поскольку большинство граждан осознанно носят защитные маски, это уберегло аллергиков от ежегодного обострения, заявил врач в разговоре с радио Sputnik. Специалист подчеркнул, что с 1995 года советует пациентам в сезон цветения пользоваться масками.

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