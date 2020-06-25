Последствия COVID-19 могут преследовать человека всю оставшуюся жизнь

Последствия COVID-19 могут преследовать человека всю оставшуюся жизнь
В среднем больным требуется год, чтобы окончательно восстановить здоровье, но часть из них, по всей видимости, никогда не вернется к полноценной жизни. Фото: pixabay.com

Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут испытывать последствия заболевания в течение всей оставшейся жизни.

К таким выводам пришли эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании. Оказалось, что огромное количество людей среднего возраста, переболевших COVID-19, после выздоровления жалуются на хроническую усталость и резкое снижение трудоспособности, сообщает издание The Daily Telegraph.

Кроме того, опасная инфекция увеличивает риск развития болезни Альцгеймера в преклонном возрасте. Также, каждый третий пациент, подцепивший коронавирус, получает фиброз легких. Могут наблюдаться, помимо прочего, психические и когнитивные нарушения — например, бредовые расстройства. У 10% зараженных британцев клетки вируса негативно повлияли на работу сердца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что маски, надеваемые для защиты от коронавируса, оказались чрезвычайно полезны для аллергиков и астматиков.

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Последствия COVID-19 могут преследовать человека всю оставшуюся жизнь
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