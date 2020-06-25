Молодой человек из Петербурга стал фигурантом дела за интим с 16-летней

Жительница Петербурга заявила в полицию на 19-летнего юношу, который встречался с ее несовершеннолетней дочерью.

Как стало известно gazeta.spb.ru, городская полиция задержала молодого человека, который встречался со школьницей. Заявление на него написала мать девушки.

По словам заявительницы, подозреваемый вступал в интимную связь со школьницей в период с февраля до конца апреля в этом году. Они виделись у него дома.

Правоохранительные органы посчитали его действия незаконными и открыли уголовное дело. Юношу задержали, но после отпустили под подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Фрунзенского района подозревают в интиме с 16-летней девушкой, которая младше его на более чем 20 лет. Мужчина был задержан после того, как полиция получила информацию от следователей.