В России выявили 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19

В мире число зараженных приближается к 9 миллионам человек. Фото: pixabay.com

В мире число зараженных приближается к 9 миллионам человек. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки на территории России было зарегистрировано 7 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны.

Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в РФ превысило 610 тысяч человек. Инфицированные зарегистрированы во всех российских регионах. Кроме того, за последние сутки скончалось 92 пациента, основной причиной смерти которых стал коронавирус. В общей сложности, пандемия в России унесла жизни 8 605 человек.

К счастью, выздоровление идет сейчас даже более активно, нежели распространение вируса. По состоянию на утро 25 июня, выписаны из больниц 6 342 пациента, победивших COVID-19. Всего выздоровело свыше 375 тысяч людей, заболевших коронавирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что последствия перенесенной инфекции могут остаться с человеком на всю жизнь.