В Ленобласти стало на 65% больше случаев внебольничной пневмонии

В Ленинградской области на 65% выросло числу случаев внебольничной пневмонии по сравнению со средним периодом по годам. В статистику по коронавирусу из них попал только каждый четвертый.

Как рассказала глава Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк, в регионе выявлено 6 тыс. 284 случая внебольничной пневмонии, что является «тревожным показателем.

Больше всего случаев внебольничной пневмонии зарегистрировано во Всеволожском, Гатчинском, Бокситогорском, Киришском и Приозерском районах, пишет 47news.

В Ленинградской области подтверждено 4 тыс. 170 случаев коронавируса. По словам Ольги Историк, из них 40% имеют проявления в виде внебольничной пневмонии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 6% жителей Петербурга имеют иммунитет к коронавирусу нового типа. В Москве этот показатель равен 13%.