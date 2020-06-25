Всего 6% петербуржцев имеют иммунитет к коронавирусу

Только у 6% петербуржцев обнаружен иммунитет к COVID-19. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Только у 6% петербуржцев обнаружен иммунитет к COVID-19. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Только 6% жителей Петербурга имеют иммунитет к коронавирусу нового типа. Об этом заявил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

В Москве этот показатель равен 13%. Популяционный или коллективный иммунитет будет оптимальным тогда, когда 70% человек будут устойчивыми к инфекции.

«До этого нам еще далеко», — сказал Лиознов в ходе выступления на Петербургском международном онкологическом форуме «Белые ночи 2020» в четверг, 25 июня.

Лиознов уверен: коронавирус продолжит циркулировать. Этому, в том числе, способствуют отмена ограничений, открытие городов и регионов, а также внутренняя миграция.

В России подтверждено 613 тыс. 994 случая коронавируса. За последние сутки в стране зарегистрировано 7 тыс. 113 новых зараженных. Выздоровели за весь период свыше 375 тыс. человек, скончались 8 тыс. 605.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ зафиксировала вспышку коронавируса в Европе после снятия ограничений.