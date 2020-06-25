Иностранным специалистам смягчили ограничения на въезд в Россию

Власти России сняли ограничение на въезд высококвалифицированных иностранных специалистов, у которых имеются разрешения на работу в стране. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Иностранные специалисты смогут однократно въехать в Россию. Разрешение им будет выдаваться на основе особого списка. Перечень лиц в ФСБ и МВД должны направить федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста.

Специалист должен указать пункт пропуска, через который планирует попасть в Россию, а также иметь при себе паспорт и трудовой договор, либо договор об оказании услуг.

Открыть въезд для иностранных специалистов власти России решили после обращений деловых ассоциаций, бизнеса и руководства дипмиссий.

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