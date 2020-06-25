Лукашенко поговорит с Путиным о вмешательстве в выборы

Он отметил, что за оппозиционерами часто стоят «кукловоды».

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным вмешательство извне в выборы в республике. Он отметил, что многие оппозиционеры врут, что хотят честных и порядочных выборов и сами ведут себя ужасно.

«Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают»,

— приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Лукашенко понимает, что у Беларуси нет ядерного орудия, поэтому пригрозить стране остальным особо нечем. Он считает, что республика – обычное и миролюбивое государство, которое хочет одного – спокойной жизни.

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