В Петербурге мужчина упал с Литейного моста

Не исключено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия произошла поздно вечером, 25 июня, в Центральном районе города на Неве. Проходящие мимо граждане заметили, что мужчина упал в воду прямо с моста. После непродолжительного нахождения в реке, мужчина исчез из поля зрения. Об этом сообщает 78.ru.

На место инцидента прибыли спасатели. Водолазы начали начали оперативный поиск тела. В настоящее время найти его пока не удалось.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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