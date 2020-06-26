В Петербурге мужчина упал с Литейного моста

В Петербурге мужчина упал с Литейного моста
Литейный мост в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Не исключено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия произошла поздно вечером, 25 июня, в Центральном районе города на Неве. Проходящие мимо граждане заметили, что мужчина упал в воду прямо с моста. После непродолжительного нахождения в реке, мужчина исчез из поля зрения. Об этом сообщает 78.ru.

На место инцидента прибыли спасатели. Водолазы начали начали оперативный поиск тела. В настоящее время найти его пока не удалось.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Субсидированная ставка от застройщиков: популярные вопросы.

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