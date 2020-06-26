Петербург обеспечит поддержкой работающих на фрилансе матерей-одиночек

Выплаты предоставят семьям с детьми от 3 до 7 лет. Фото: pixabay,com

Выплаты предоставят семьям с детьми от 3 до 7 лет. Фото: pixabay,com

Речь идет о социальных выплатах, которые город предоставляет своим гражданам в связи с непростой ситуацией, сложившейся из-за эпидемии коронавируса.

В случае, если доход семьи меньше прожиточного минимума, детям в возрасте от 3 до 7 лет полагаются денежные выплаты. Они составляют приблизительно 5,5 тысяч рублей.

Выплаты производились в апреле, мае. А также будут доступны в июне. Подать заявку на социальную помощь можно с помощью портала Госуслуг. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» с ссылкой на детского омбудсмена города Анну Митянину.

Митянина решила успокоить граждан, работающих на фрилансе. Одна из мам высказала свои опасения. Дело в том, что у нее нет официального трудоустройства. В связи с этим, есть беспокойство, что на ситуацию обратят внимание органы опеки. Митянина объяснила, что в данном случае волноваться не стоит, ведь пандемию не ожидал никто. Поэтому, в случае предоставления документов, которые подтвердят, что семья малоимущая — выплата будет организована.

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