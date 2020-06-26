Стало известно, как добровольцы отреагировали на вакцину от коронавируса

Стало известно, как добровольцы отреагировали на вакцину от коронавируса
Вакцина. Фото: pixabay.com

Клинические испытания препарата проводят Минобороны и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Вакцину ввели в организм двум группам испытуемых. К счастью, побочных явлений, негативных реакций или осложнений, у граждан не проявляется, а самочувствие остается хорошим.

Примечательно, что добровольцев заранее предупреждали, что реакции на препарат все же могут возникнуть. Но все обошлось. За участниками исследования установлено постоянное наблюдение медиков. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Напомним, эксперимент по тестированию вакцины начался 18 июня. Закончить его планируют в конце июля. Подобные испытания проводят также в Сеченовском университете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Субсидированная ставка от застройщиков: популярные вопросы.

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