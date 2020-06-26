В Петербурге еще 223 человека заразились коронавирусом

В Петербурге выявлено 223 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Петербург переместился на четвертую строчку в списке регионов по числу выявленных случаев коронавируса в России за сутки. За последние сутки в России зафиксировано 6 800 новых случая заражения в 84 российских регионах. Это минимальное с конца апреля число заболевших коронавирусом. За сутки 176 скончались от коронавирусной инфекции.

Всего в стране сейчас 620 794 зараженных, 8 781 погибший, выздоровело 384 152 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

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