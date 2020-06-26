В Петербурге открыл свои двери для покупателей новый гипермаркет «О’КЕЙ»

Торжественное открытие состоялось в четверг, 25 июня.

Магазин начал свою работу в Калининском районе по адресу Руставели, 43.

Ранее в этом месте находился гипермаркет «Карусель». Группа «О’КЕЙ» во втором квартале 2020 года завершила сделку с Х5 Retail Group. В результате в собственность «О’КЕЙ» перешло здание общей площадью более 10,5 тысяч квадратных метров. Торговая площадь данного объекта составила 4,4 тысячи квадратных метров.

В результате успешно заключенной сделки и открытия нового гипермаркета «О’КЕЙ», компания смогла расширить торговые площади своей сети до 185 тысяч квадратных метров в Северо-Западном федеральном округе. Таким образом, компания последовала заданной стратегии по развитию бизнеса гипермаркетов.

Данный магазин является 22 гипермаркетом в Санкт-Петербурге. И компания весьма заинтересована в продолжении работы в городе. Стоит отметить, что новый гипермаркет был открыт весьма быстро. На открытие присутствовал директор по операционной деятельности ГК «О’КЕЙ» Павел Локшин, который поблагодарил всех сотрудников сети за их труд. Об этом сообщает АБН.

Также, Локшин поблагодарил в своей речи правительство Калининского района, которое оказывает поддержку. Местные власти также отметили вклад сети в экономику города и активное участие компании «О’КЕЙ» в различных благотворительных мероприятиях.

Сеть гипермаркетов «О’КЕЙ» присутствует в Петербурге с 2002 года. Всего по России насчитывается 77 магазинов.

Оборот отрасли составляет 1,5 триллиона рублей. А ее вклад в валовый региональный продукт равен 18%. Всего в отрасли задействованы 600 тысяч работников. Конкуренция весьма высока. По словам начальника управления развития потребительского рынка комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Елены Подгорной, победителями в борьбе конкурентов, будут те представители, которые будут демонстрировать новые форматы и идеи и, будут работать согласно стандартам безопасной деятельности.

Была затронута и тема пандемии. В нынешней ситуации сетям по продаже продуктов питания очень важно обеспечить безопасность покупателей магазинов и своих работников. В первый день работы нового «О’КЕЙ» было продемонстрировано, как соблюдаются все необходимые нормы безопасности — сотрудники были обеспечены средствами защиты, а специальные разметки нанесены на пол для обеспечения социального дистанцирования. Помимо этого, у касс были установлены защитные экраны и проводилась регулярная обработка контактных поверхностей торгового зала.

На данный момент гипермаркет предоставляет своим гостям более 23 тысяч различных наименований продукции, включая продовольственные и непродовольственные товары. Отдельно стоит отметить товары категории ultra fresh — рыба, мясо, птица, яйца, молочные продукты. Им уделено отдельно внимание. Большая часть данных товаров поставляют производители Петербурга и Ленобласти.

Напомним, розничная выручка компании «О’КЕЙ» в первом квартале составила 42 миллиарда рублей в годовом выражении. Рост составил 7,6%. Позитивную тенденцию роста показал трафик и средний чек. Судя по отчетности группы компаний, успешную работу демонстрируют и дискаунтеры «ДА!». В общей сложности, в России в группу входят 176 магазинов — 77 гипермаркетов «О’КЕЙ» и 99 дискаунтеров «ДА!».