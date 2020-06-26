«Зенит» обзавелся мини-лабораторией для диагностики коронавируса

Футбольный клуб «Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с российско-японской компанией «Эвотэк-Мирай Геномикс». В распоряжении команды теперь имеется мини-лаборатория для экспресс-диагностики коронавируса.

Специалисты клуба пройдут обучение и будут использовать оборудования для проверки футболистов и сотрудников «Зенита» на COVID-19.

«Эта технология позволит существенно сократить время на выявление случаев заражения и повысит безопасность проведения матчей Тинькофф Российской Премьер-лиги», — сообщили в пресс-службе «Зенита».

Мини-лаборатории созданы при участии Российского фонда прямых инвестиций. Диагностика коронавируса проводится методом изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp. Определить наличие заболевания возможно всего за 30 минут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в футбольном клубе «Ростов» произошла вспышка коронавирусной инфекции. Положительными оказались тесты шести спортсменов.