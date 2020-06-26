В Киришах загорелись четыре бензовоза

В городе Кириши Ленинградской области 26 июня произошел пожар. На шоссе Энтузиастов загорелись четыре бензовоза с горюче-смазочными материалами.

Сообщение о пожаре поступило в 10:32. К месту были направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона.

«По прибытию было установлено, что происходит горение бензовозов с горюче-смазочными материалами», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Ликвидировать возгорание удалось к 11:31. В пожаре по всей площади выгорели три бензовоза и один частично, также пострадали два прицепа с емкостями для горюче-смазочных материалов.

В борьбе с огнем были задействованы 25 человек личного состава МЧС и 11 единиц техники. Ведется дознание по факту пожара.

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