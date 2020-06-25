Ночью в поселке Володарское вспыхнул жилой дом

В Лужском районе Ленобласти произошел крупный пожар минувшей ночью. Спасатели справились с огнем за два часа.

Согласно информации главного управления МЧС России по 47 региону, жители поселка Володарское сообщили о пожаре в экстренные службы в 2.42 ночи. Огонь охватил жилой дом на площади 120 квадратных метров. На место происшествия направили девять пожарных и две спецмашины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, дежурной смене 135 пожарной части Ленобласти удалось локализовать пожар через два часа — в половину пятого утра.

Предварительно, при пожаре никто не пострадал. Причины пожара установят специалисты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три больших автобуса вспыхнули на стоянке в Кингисеппе. Известно, что при пожаре никто не пострадал, поскольку автобусы были сломаны и не эксплуатировались.