Ночью в поселке Володарское вспыхнул жилой дом

Ночью в поселке Володарское вспыхнул жилой дом
Пожар потушили за два часа. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Лужском районе Ленобласти произошел крупный пожар минувшей ночью. Спасатели справились с огнем за два часа.

Согласно информации главного управления МЧС России по 47 региону, жители поселка Володарское сообщили о пожаре в экстренные службы в 2.42 ночи. Огонь охватил жилой дом на площади 120 квадратных метров. На место происшествия направили девять пожарных и две спецмашины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, дежурной смене 135 пожарной части Ленобласти удалось локализовать пожар через два часа — в половину пятого утра.

Предварительно, при пожаре никто не пострадал. Причины пожара установят специалисты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три больших автобуса вспыхнули на стоянке в Кингисеппе. Известно, что при пожаре никто не пострадал, поскольку автобусы были сломаны и не эксплуатировались.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть пожар происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Любитель скорости пытался оторваться от полиции на проспекте Обуховской Обороны
«Неадекват» атаковал автобус на Московском и напал на водителя, ...
Первый поезд из Петербурга приехал в Мурманск после обрушения моста
В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию
Врач рассказал о неожиданной пользе масочного режима для аллергиков
До конца июня жителей России ждут погодные аномалии
В четверг в Ленобласти ждут жару до +31 градуса
Автомобили Lada растут в цене вдвое быстрее иномарок