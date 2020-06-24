Три больших автобуса вспыхнули на стоянке в Кингисеппе

Вечером в среду, 24 июня, на стоянке «АТП 140» в Кингисеппе пожарные тушили три автобуса.

Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на пресс-службу главка МЧС по Ленинградской области. Очевидцы произошедшего сообщили о пожаре в экстренные службы около 17.00. На место происшествия направили восемь спасателей и две спецмашины.

Пожарным потребовался час на ликвидацию возгорания — в 18.09 пожар был потушен. Известно, что при пожаре никто не пострадал, поскольку автобусы были сломаны и не эксплуатировались.

Сейчас специалисты разбираются в причинах и обстоятельствах возгорания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при пожаре в садовом доме на Елизаветинской улице погиб человек. В сгоревшем доме на Елизаветинской улице в Петергофе не было ни электричества, ни печки. В результате пожара один человек погиб.