При пожаре в садовом доме на Елизаветинской улице погиб человек

В ночь на 24 июня в Петродворцовом районе Петербурга сгорел садовый дом. Во время пожара погиб один человек, сообщает 78.ru.

Как пишет издание, в сгоревшем доме на Елизаветинской улице в Петергофе не было ни электричества, ни печки. В результате пожара один человек погиб. Еще один мужчина смог выбраться из горящего дома. Про предварительной информации, погибший являлся его сыном. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в ночь на 24 июня в Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар. На Елизаветинской улице загорелся садовый дом. Сообщение о возгорании поступило в 01:01. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники. В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что загорелся дощатый садовый дом размером 2х3 квадратных метра. Справиться с огнем удалось к 02:54.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Петербурга 23 июня произошел пожар. Огонь заметили в магазине «Лента» на Пулковском шоссе. По предварительным данным, воспламенились лампы на потолке.