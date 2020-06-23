В «Ленте» на Пулковском потушили пожар

Пожар в "Ленте" на Пулковском. Скриншот видео: vk.com/spb_today

Пожар в "Ленте" на Пулковском. Скриншот видео: vk.com/spb_today

В Московском районе Петербурга 23 июня произошел пожар. Огонь заметили в магазине «Лента» на Пулковском шоссе.

О возгорании сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, воспламенились лампы на потолке.

Справиться с пожаром удалось до приезда пожарных. Персонал магазина поднялся на погрузчике к потолку и потушил огонь.

«Лента» на Пулковском загорелась, но была потушена мощностью одного ручного огнетушителя», — рассказали свидетели происшествия.

Причины возгорания не сообщаются. Проводилась ли в магазине эвакуация посетителей и персонала, также неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге эвакуировали гипермаркет «Лента» на проспекте Энергетиков. Причиной этого, вероятно, стал подозрительный предмет.