В Петербурге эвакуировали «Ленту» на проспекте Энергетиков

В Петербурге эвакуировали &#171;Ленту&#187; на проспекте Энергетиков
Фото: Google View

В понедельник, 25 мая, в Санкт-Петербурге эвакуировали гипермаркет «Лента», расположенный на проспекте Энергетиков.

Чрезвычайное происшествие случилось около 13:30. Из здания гипермаркета в Красногвардейском районе Северной столицы эвакуировали покупателей и сотрудников, передает телеканал 78.ru, ссылаясь на источники в экстренных службах. Точная причина произошедшего неизвестна.

По предварительной информации, в магазине нашли подозрительный предмет. Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов и спецслужб, которые поверяют находку и следят за безопасностью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неделей ранее, 16 мая, эвакуировали только что открывшиеся торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас». Отметим, что сейчас оба молла снова закрыты из-за наплыва посетителей.

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