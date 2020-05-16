Эвакуировали торговые центра «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

В Ленинградской области 16 мая эвакуировали торговые центры «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко». Накануне они возобновили работу после частичного снятия ограничений из-за коронавируса.

Об эвакуации торговых центров сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

«Порадовались открытию и хватит, полная эвакуация», — рассказали петербуржцы.

По словам очевидцев, у торговых центров образовалось скопление людей и машин. Толпы наблюдаются на автобусной остановке и внутри самих магазинов. Дистанция между людьми не соблюдена.

Причины эвакуаций неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге спустя полтора месяца простоя 15 мая открылись торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас». Работу возобновили отдельные магазины одежды и рестораны фуд-корта.