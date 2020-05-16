Эвакуировали торговые центра «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

Эвакуировали торговые центра &#171;Мега Дыбенко&#187; и &#171;Мега Парнас&#187;
Эвакуация в ТЦ "Мега". Фото: vk.com/spb_today

В Ленинградской области 16 мая эвакуировали торговые центры «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко». Накануне они возобновили работу после частичного снятия ограничений из-за коронавируса.

Об эвакуации торговых центров сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

«Порадовались открытию и хватит, полная эвакуация», — рассказали петербуржцы.

По словам очевидцев, у торговых центров образовалось скопление людей и машин. Толпы наблюдаются на автобусной остановке и внутри самих магазинов. Дистанция между людьми не соблюдена.

Причины эвакуаций неизвестны.

Эвакуация в ТЦ «Мега». Фото: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге спустя полтора месяца простоя 15 мая открылись торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас». Работу возобновили отдельные магазины одежды и рестораны фуд-корта.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мега дыбенко мега парнас новости спб торговый центр эвакуация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Больница Святого Георгия после пожара закупает аппараты ИВЛ в Германии
Минтранс надеется на возобновление международный полетов летом
СК назвал причастных к публикации фото нацистов на сайте «Бессмертного ...
В Пулково приземлился самолет с 36 пассажирами из Ларнаки
Эвакуировали торговые центра «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
Под окнами дома на Верности нашли тела женщины и ребенка
МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы