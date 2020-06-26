Коронавирус за сутки выявили в 31 населенном пункте Ленобласти

4220 человек в Ленобласти заразились коронавирусом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

4220 человек в Ленобласти заразились коронавирусом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ленинградской области зарегистрировали 50 новых случаев коронавируса. Зараженных выявили в 31 населенном пункте.

Случаи коронавируса подтверждены в Волосовском, Всеволожском, Волховском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Приозерском, Тихвинском и Тосненском районах.

По данным оперативного штаба, в Тихвине зафиксировано 5 новых случаев COVID-19, во Всеволожске — 4, в Волосово, Кудрово, Гатчине и Кингисеппе — по 3, в Мурино, Гарболово, Малых Колпанах, Дружной Горке — по 2. В остальных населенных пунктах зарегистрировано по одному случаю коронавируса.

С начала пандемии в Ленинградской области подтверждено 4 тыс. 220 случаев коронавируса. Выздоровели 3 тыс. 730 человек, скончались 27.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявлено 223 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.