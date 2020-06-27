Названы тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов предупредил о том, что тех, кто прошел испытания вакцины от коронавируса, могут столкнуться с опасными симптомами.

Среди таких симптомов может быть повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса, сообщает радио Sputnik. Ученый отметил, что температура выше 38,6 градуса указывает уже на сильную реакцию.

«Когда вводят инъекцию, на месте укола может быть покраснение, но диаметр покраснения, а главное – уплотнения, не должен быть больше восьми сантиметров», — рассказал он.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией. По последним данным, число заболевших коронавирусом в мире достигло 9904963 человек, выздоровели 5357840 пациентов, умерли 496866 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эпидемия коронавируса в России отступает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с волонтерами общероссийской акции «Мы вместе» в пятницу, 26 июня.