Путин: эпидемия коронавируса в России отступает

Эпидемия коронавируса в России отступает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с волонтерами общероссийской акции «Мы вместе» в пятницу, 26 июня.

«Объем задач для волонтеров начинаем понемногу снижаться. Вы действительно на совесть сделали свою работу», — отметил Путин.

Общероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» была организована для того, чтобы помочь пожилым людям, маломобильным гражданам и медработника во время пандемии коронавируса. Волонтеры проекта доставляют лекарства и продукты, а юристы и психологи проводят бесплатные консультации.

В Петербурге в рамках акции «Мы вместе» аккредитацию прошли 3 тыс. 56 добровольцев. С 27 марта они оказали помощь 20 тыс. 880 раз.