В Петербурге на карантине находятся 2402 человека

В Петербурге на карантине находятся 2402 человека
Летом людям проще соблюдать социальную дистанцию, что обеспечивает защиту от заражения. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 21201 человек.

На карантине находится 2402 человека. Из них 1305 — на самоизоляции, 1097 человек – контактные, сообщили в администрации Петербурга.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 206 обращений. О прибытии из другой страны сообщили 41 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте ВОЗ объявила ситуацию пандемией. По последним данным, в России число зараженных коронавирусом достигло 620 794 человек, выздоровели 384 152, умерли 8 781 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
карантин коронавирус санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Следствие проводит проверку после возгорания в Петербурге грузовика с кислотой
На Большой Пушкарской не смогли разъехаться Honda и Toyota
Стало известно, сколько россиян приняли участие в электронном голосовании ...
В Петербурге коронавирус подхватили еще 224 человека
Угонщик Solaris попался после ДТП на набережной Фонтанки
В Тосненском районе подростки отобрали у мужчины пневматический пистолет
В Петербурге на карантине находятся 2402 человека
На Большевиков строитель остался без пиджака, часов и смартфона