В Петербурге на карантине находятся 2402 человека

Летом людям проще соблюдать социальную дистанцию, что обеспечивает защиту от заражения. Фото: pixabay.com

Летом людям проще соблюдать социальную дистанцию, что обеспечивает защиту от заражения. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 21201 человек.

На карантине находится 2402 человека. Из них 1305 — на самоизоляции, 1097 человек – контактные, сообщили в администрации Петербурга.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 206 обращений. О прибытии из другой страны сообщили 41 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте ВОЗ объявила ситуацию пандемией. По последним данным, в России число зараженных коронавирусом достигло 620 794 человек, выздоровели 384 152, умерли 8 781 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.