В Петербурге умерли 57 заразившихся коронавирусом

За прошедшие сутки в Петербурге подтвердили 57 случаев смерти человек с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Петербург переместился на пятую строчку в списке регионов по числу выявленных случаев коронавируса в России за сутки.

С начала пандемии в городе число зараженных достигло 23 518 человек. При этом 1 065 человек, к сожалению, умерли. Полностью излечились 16 211 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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