Петербуржцы устроили массовую вечеринку у Финского залива

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, которая в городе остается непростой, граждане не хотят оставаться дома.

Массовые вечеринки продолжают проходить. Если ранее они активно проходили на улице Рубинштейна, то в ночь на субботу, 27 июня, развеселенные жители города собрались на берегу Финского залива — на пляже «Ласковый». Видео и фотографии мероприятия активно начали распространяться в сети. И более, чем очевидно, что ни о каких масках, а уж тем более о соблюдении социальной дистанции речи не шло. Остается надеяться, что веселье нескольких десятков человек не обернется негативными последствиями.

Стоит отметить, что и на Рубинштейна в ночь на День Молодежи, было много людей, решивших отдохнуть после рабочей недели. Правда, граждане на сей раз вели себя благоразумнее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Рубинштейна устроили шумную вечеринку с кальянами и «веселыми» шариками.