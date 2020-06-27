Туроператоры России начали отменять заграничные туры на июль

Надежда на то, что в июле будет восстановлено международное авиасообщение, а границы будут открыты, стремительно угасает.
В связи с этим, чтобы избежать возможных рисков, некоторые компании начали аннулировать проданные туры на второй летний месяц. Об этом сообщает «Вестник АТОР».
Согласно последним данным, информацию о аннулировании своих июльских туров сообщили Pegas Touristik, Tez Tour и Coral Travel и «Интурист». Последний отменил все туры, которые подразумевали вылеты в даты, ранее 16 июля.
Напомним, министр транспорта Евгений Дитрих недавно сообщил, что шанс на возобновление авиасообщения между странами в июле есть. Но для начала нужно оценить безопасность перелетов внутри России. В целом, все зависит исключительно от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтранс надеется на возобновление международных авиаперелетов в июле.