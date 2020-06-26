Минтранс надеется на возобновление международных авиаперелетов в июле

Пока что, говорить об открытии международного авиасообщения рано. Фото: pixabay.com

Пока что, говорить об открытии международного авиасообщения рано. Фото: pixabay.com

Возможно, уже в ближайшее время граждане вновь вспомнят о путешествиях.

Разумеется, все будет зависеть от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией. И для начала нужно понять, что перелеты внутри страны не представляют опасности. Только после этого можно говорить о полетах за границу. О том, что надежда на возобновления международных авиаперевозок ещё жива рассказал работникам СМИ министр транспорта России Евгений Дитрих. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, Россия прекратила авиасообщение с другими странами ещё 27 марта. Прекратились и чартерные рейсы. Перелеты осуществлялись только в гуманитарных и дипломатических целях, а также для возвращения жителей РФ на родину.

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