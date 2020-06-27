Кардиолог объяснил, как уберечься от последствий резкой перемены погоды

Кардиолог объяснил, как уберечься от последствий резкой перемены погоды
Необходимо прислушиваться к своему организму и беречь его. Фото: Pixabay

Резкие перепады погоды, а также повышение температуры воздуха могут негативно влиять на граждан с хроническими заболеваниями и метеочувствительностью. Жару плохо переносят люди с заболеваниями сердца.

Прежде всего, следует следить за своим самочувствием и не пропускать прием назначенных препаратов. В случае, если они не помогают так, как нужно, необходимо сходить к кардиологу и скорректировать лечение.

Людям с метеочувствитетельностью могут прийти на помощь лекарства-адаптогены. К примеру, препараты, в составе которых есть китайский лимонник или элеутерококк. Можно принимать и мелатонин. Стоит отметить, что именно этот гормон в организме человека контролирует его биоритмы. Об этом сообщает радио Sputnik с ссылкой на врача-кардиолога, директора клиники госпитальной терапии Сеченовского Университета РАН Юрия Беленкова.

Спастись от жары можно с помощью правильно подобранной одежды и обуви. Голову необходимо закрывать, чтобы не допустить ее перегрева. Помимо этого, следует пить больше жидкости.

Важно отметить, что разница в температуре и помещении должна быть не более 5 градусов. Если же включить кондиционер с более холодным воздухом, есть риск возникновения заболеваний и других последствий для организма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кардиолог назвал три признака близкого сердечного приступа.

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