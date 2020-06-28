Овечкин вернулся к тренировкам на льду с «Вашингтоном»

Овечкин вернулся к тренировкам на льду с «Вашингтоном»
Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Фото: nhl.com/ru

Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вернулся к тренировкам на льду со своей командой. Об этом сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги в Twitter.

«Он вернулся», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, Овечкин забросил 48 шайб.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. Однако 11 июня клубом «Вашингтон Кэпиталз» была открыта база для тренировок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
«Вашингтон Кэпиталз» александр овечкин нхл
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России вырос спрос на антидепрессанты
Овечкин вернулся к тренировкам на льду с «Вашингтоном»
Ученые нашли у коронавируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ
Жителей Ленобласти предупредили о сильных порывах ветра 28 июня
Во время перестрелки в Калифорнии полицейские ранили преступника в супермаркете
В Петербурге открываются парки, скверы и летние кафе
В ВОЗ рассказали, сколько разрабатывается вакцин от COVID-19