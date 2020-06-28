В России вырос спрос на антидепрессанты

В России вырос спрос на антидепрессанты
За три месяца было распродано около 2,3 миллионов упаковок лекарств . Фото: Pixabay

В России выросли продажи антидепрессантов.

Согласно исследованию аналитиков компании DSM Group, с начала марта по начало июня продажи антидепрессантов выросли примерно на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает RT.

За три месяца было распродано около 2,3 миллионов упаковок лекарств на сумму 1,4 миллиарда рублей.

По словам экспертов, рост продаж антидепрессантов связан с пандемией коронавируса и введением режима самоизоляции. Многие отмечают, что коронавируса поменял привычный уклад жизни людей и стал причиной для беспокойства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медиальная хабенула, таково научное название этого участка, отвечает за регуляцию плохого настроения. То есть, принимаемые антидепрессанты воздействуют именно на эту часть мозга. Результаты исследований могут поспособствовать развитию нового поколения лекарств против клинической депрессии.

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