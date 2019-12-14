Ученые нашли в мозге человека «рецептор плохого настроения»

Ученые нашли в мозге человека &#171;рецептор плохого настроения&#187;
Находка ученых поможет лучше справляться с депрессией. Фото: pixabay.com

Интернациональная команда исследователей узнала, как в мозгу человека формируется плохое настроение и что отвечает за его регуляцию.

Ученые из Австралии, Канады, Венгрии и Франции изучили небольшой, размером с горошину, участок в таламической части человеческого мозга. Выяснилось, что медиальная хабенула, таково научное название этого участка, отвечает за регуляцию плохого настроения.

То есть, принимаемые антидепрессанты воздействуют именно на эту часть мозга. Об открытии ученых написал журнал Science. Результаты исследований могут поспособствовать развитию нового поколения лекарств против клинической депрессии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чрезмерное употребление сладкого может привести к возникновению депрессивного психоза. Последствия воздействия сахара сравнимы с постэффектом алкоголя.

биология мозг наука плохое настроение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Антивирус Avast годами собирал и продавал данные пользователей
Ученые нашли в мозге человека «рецептор плохого настроения»
Песков назвал Россию «островком стабильности»
Российские дилеры анонсировали предновогодние скидки на автомобили
Людмила Нарусова отдала секретную статью Анатолия Собчака о смерти Сахарова
Кристина Асмус удивила поклонников выходом в свет без бюстгальтера
Фигуристка Ирина Лобачева разводится с мужем из-за побоев
На площади Конституции босой мужчина бросался под машины