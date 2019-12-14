Ученые нашли в мозге человека «рецептор плохого настроения»

Находка ученых поможет лучше справляться с депрессией. Фото: pixabay.com

Находка ученых поможет лучше справляться с депрессией. Фото: pixabay.com

Интернациональная команда исследователей узнала, как в мозгу человека формируется плохое настроение и что отвечает за его регуляцию.

Ученые из Австралии, Канады, Венгрии и Франции изучили небольшой, размером с горошину, участок в таламической части человеческого мозга. Выяснилось, что медиальная хабенула, таково научное название этого участка, отвечает за регуляцию плохого настроения.

То есть, принимаемые антидепрессанты воздействуют именно на эту часть мозга. Об открытии ученых написал журнал Science. Результаты исследований могут поспособствовать развитию нового поколения лекарств против клинической депрессии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чрезмерное употребление сладкого может привести к возникновению депрессивного психоза. Последствия воздействия сахара сравнимы с постэффектом алкоголя.