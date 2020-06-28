Пульмонолог предупредил о возможных последствиях для здоровья в период лесных пожаров и коронавируса

Пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, как лесные пожары в сочетании с коронавирусом влияют на здоровье людей.
По его словам, дым от пожара вместе с вирусом могут обернуться непредсказуемым эффектом, так как в группе риска по здоровью могут оказаться те, кто болел и те, кто сейчас проходит лечение, сообщает радио Sputnik. Он отметил, что таких моментах людям может попросту не хватать воздуха.
Пульмонолог посоветовал в случае возникновения проблем с дыханием пользоваться кислородными установками, а в случае масштабных пожаров покинуть на определенный период времени опасный регион.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники пожарно-спасательной части тушили двухкомнатную квартиру в Московском районе Петербурга. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.