Пульмонолог предупредил о возможных последствиях для здоровья в период лесных пожаров и коронавируса

Дым от пожара вместе с вирусом могут обернуться непредсказуемым эффектом. Фото: Pixabay

Дым от пожара вместе с вирусом могут обернуться непредсказуемым эффектом. Фото: Pixabay

Пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, как лесные пожары в сочетании с коронавирусом влияют на здоровье людей.

По его словам, дым от пожара вместе с вирусом могут обернуться непредсказуемым эффектом, так как в группе риска по здоровью могут оказаться те, кто болел и те, кто сейчас проходит лечение, сообщает радио Sputnik. Он отметил, что таких моментах людям может попросту не хватать воздуха.

Пульмонолог посоветовал в случае возникновения проблем с дыханием пользоваться кислородными установками, а в случае масштабных пожаров покинуть на определенный период времени опасный регион.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники пожарно-спасательной части тушили двухкомнатную квартиру в Московском районе Петербурга. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.