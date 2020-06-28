В Петербурге на карантине остаются 2442 человека

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 15911 человек.

На карантине находится 2442 человека. Из них 103 – в обсерваторе, 1242 — на самоизоляции, 1097 человек – контактные, сообщили в администрации Петербурга.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 104 обращения. О прибытии из другой страны сообщили 35 человек. Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте ВОЗ объявила ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.