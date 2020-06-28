В Петербурге еще 217 человек заразились коронавирусом

В Петербурге выявлено 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Петербург переместился на шестую строчку в списке регионов по числу выявленных случаев коронавируса в России за сутки. За последние сутки в России зафиксировано 6 791 новый случай заражения в 83 российских регионах. За сутки 104 человека скончались от коронавирусной инфекции.Всего в стране сейчас 634 437 зараженных, 9 073 погибших, выздоровело 399 087 человек.

Добавим, вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала среднюю стоимость лечения инфицированных коронавирусом пациентов в Петербурге. На всякий случай город готовится ко второй волне распространения новой инфекции. Об этом рассказал градоначальник Александр Беглов.