В Петербурге умер 21 человек с коронавирусом

За прошедшие сутки в Петербурге подтвердили, что 21 человек умер с диагнозом коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В Петербурге выявлено 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отметим, что город на Неве переместился на шестую строчку в списке регионов по числу выявленных случаев коронавируса в России за сутки.

Общее число погибших, которые болели коронавирусом, достигло 1086 человек. Число зараженных выросло до 23735. С начала пандемии вылечились 16 809 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.