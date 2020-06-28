Мужчина погиб на станции метро «Гражданский проспект», упав на рельсы

Накануне на станции петербургского метрополитена «Гражданский проспект» произошла трагедия: там погиб местный житель.

О происшествии в подземке сообщает 78.ru. Все произошло вечером в субботу, 28 июня, на платформе станции. Там пассажир метро упал на рельсы. По данным издания, из-за этого было приостановлено движение составов от «Гражданского» до «Девяткино».

Источник в экстренных службах рассказал, что когда сотрудники МЧС подняли пострадавшего на платформу, он был еще жив. Однако мужчина вскоре скончался из-за крайне тяжелых травм.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», станцию закрыли на вход примерно в 21.30. На месте происшествия работали МЧС, скорая, реанимация и аварийная служба метрополитена.

Движение поездов по красной ветке вскоре восстановили.

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