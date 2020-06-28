На Южном кольце три человека пострадали в лобовом ДТП

Серьезная авария под Петербургом закончилась госпитализацией троих пострадавших, их достали из машин только при помощи спасателей.

По информации регионального УГИБДД, все произошло в девять вечера накануне, 27 июня, на трассе А-120 «Южное полукольцо» рядом с поселком Гладкое в Тосненском районе. Там Ford Focus, за рулем которого находился 53-летний мужчина, вылетел на встречную полосу по неизвестным причинам. Автомобиль «лоб в лоб» врезался в Lada X-Ray, которым управлял 57-летний водитель. Обе машины превратились в настоящее «месиво».

Итогом происшествия стала госпитализация трех человек: водитель «Форда» получил тяжелые травмы, а его 47-летняя пассажирка и водитель отечественного авто находятся в состоянии средней степени тяжести.

На месте происшествия работали спасатели, они деблокировали всех пострадавших из автомобилей с помощью гидравлического инструмента.

Участники аварии заблокировали проезд по трассе — на месте собрались двухкилометровые пробки в оба направления.

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