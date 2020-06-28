В Ленобласти возбуждено уголовное дело после гибели ребенка в ДТП

В Ленобласти возбуждено уголовное после смерти ребенка под колесами автомобиля. ДТП произошло вечером 27 июня в СНТ «Монтажник» во Всеволожском районе.

По предварительной информации, 28-летний мужчина за рулем Hyundai Tucson направлялся к автодороге «Магистральная и сбил двигавшихся вдоль левого края дороги в попутном направлении пешеходов: женщину 1960 года рождения и мальчика 2009 года рождения. Потом машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП ребенок умер на месте, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Экспертиза показала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Водитель задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе мужчина на самокате попал под колеса легкового автомобиля. По словам очевидцев, ДТП произошло на проспекте Славы, недалеко от одноименной станции метро.