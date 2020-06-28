Коронавирус подхватили еще 50 жителей Ленобласти

В Ленинградской области выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Ленобласть переместилась на 47 строчку в списке регионов по числу выявленных случаев коронавируса в России за сутки. Число зараженных в регионе достигло 4 321 человек, погибших 30, выздоровели при этом 4 153 пациента.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала среднюю стоимость лечения инфицированных коронавирусом пациентов в Петербурге. На всякий случай город готовится ко второй волне распространения новой инфекции. Об этом рассказал градоначальник Александр Беглов.