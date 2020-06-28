Число заболевших COVID-19 в мире превысило десять миллионов человек

Число заболевших COVID-19 в мире превысило десять миллионов человек
Россия находится на третьем месте по числу заражений. Фото: pixabay

С начала вспышки COVID-19 инфекцию выявили у более чем десяти миллионов человек по всему миру. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно опубликованной статистике на 28 июня, коронавирус подтвердили уже у 10 001 527 человек со всех уголков планеты.

По числу заболеваний лидируют Соединенные Штаты Америки, где количество положительных результатов тестов превысило 2,5 млн. Следом идет Бразилия, где заболело более 1, млн человек. Третье место по коронавирусу у России — 634 437 случаев. Далее идет Индия (528 859) и Великобритания (311 727).

Почти 500 тысяч случаев заболевания коронавирусом по всему миру закончились летальным исходом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге еще 217 человек заразились коронавирусом. Северная столица переместилась на шестую строчку в списке регионов по числу выявленных случаев коронавируса в России за сутки.

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