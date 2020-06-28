Дети легче справляются с коронавирусом из-за особенностей иммунитета

Дети легче справляются с коронавирусом из-за особенностей иммунитета
Дети легче переносят коронавирус. Фото: pixabay

Американские ученые опубликовали результаты своей научной работы об иммунной системе детей, которая помогает им легче переносить коронавирусную инфекцию.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование, молодой организм намного лучше справляется с заболеваниями, а также активнее противостоит вероятным осложнениям. Такие особенности иммунной системе, в частности, помогают детям легче переносить коронавирус.

По статистике 19% детей переносят коронавирус в бессимптомной форме, еще у 21% наблюдаются повреждения тканей легких и всего 3,3% маленьких носителей вируса болели в тяжелой форме.

Из 7 780 зараженных детей было зафиксировано всего семь летальных случаев. Причем тяжелое состояние в целом наблюдалось у детей со слабым иммунитетом и системными воспалительными заболеваниями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число заболевших COVID-19 в мире превысило десять миллионов человек.

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Дети легче справляются с коронавирусом из-за особенностей иммунитета
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