Дети легче справляются с коронавирусом из-за особенностей иммунитета

Американские ученые опубликовали результаты своей научной работы об иммунной системе детей, которая помогает им легче переносить коронавирусную инфекцию.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование, молодой организм намного лучше справляется с заболеваниями, а также активнее противостоит вероятным осложнениям. Такие особенности иммунной системе, в частности, помогают детям легче переносить коронавирус.
По статистике 19% детей переносят коронавирус в бессимптомной форме, еще у 21% наблюдаются повреждения тканей легких и всего 3,3% маленьких носителей вируса болели в тяжелой форме.
Из 7 780 зараженных детей было зафиксировано всего семь летальных случаев. Причем тяжелое состояние в целом наблюдалось у детей со слабым иммунитетом и системными воспалительными заболеваниями.
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