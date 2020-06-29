В Петербурге на карантине остаются 2350 человек

Летом людям проще соблюдать социальную дистанцию, что обеспечивает защиту от заражения. Фото: pixabay.com

Летом людям проще соблюдать социальную дистанцию, что обеспечивает защиту от заражения. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 10975 человек.

На карантине находится 2350 человек. Из них 103 – в обсерваторе, 1150 — на самоизоляции, 1097 человек – контактные, сообщили в администрации Петербурга.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 326 обращений. О прибытии из другой страны сообщили 42 человека.

Добавим, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте ВОЗ объявила ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.