В Петербурге за сутки выявлено 219 случаев коронавируса

В Петербурге за сутки выявлено 219 случаев коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay

В Петербурге выявлено 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Петербург переместился на пятую строчку в списке регионов по числу выявленных случаев коронавируса в России за сутки. За последние сутки в России зафиксировано 6 719 новых случаев заражения в 83 российских регионах. Всего в стране сейчас 641 156 зараженных, 9 166 погибших, выздоровело 403 430 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском городе Ухань. Она была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала среднюю стоимость лечения инфицированных коронавирусом пациентов в Петербурге. На всякий случай город готовится ко второй волне распространения новой инфекции. Об этом рассказал градоначальник Александр Беглов.

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