Больше 40 млн россиян проголосовали по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию в Ленинградской области. Фото: lenobl.ru

Голосование по поправкам в Конституцию в Ленинградской области. Фото: lenobl.ru

По итогам четырех дней более 40 млн человек проголосовали по поправкам в Конституцию РФ. Явка составила 37,2%.

С учетом электронного голосования мнение высказали 40 млн 415 тыс. 883 избирателя. Об этом сообщает информационный центр Центральной избирательной комиссии РФ в понедельник, 29 июня.

В Петербурге и Ленинградской области число проголосовавших почти достигло 2 млн человек.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится с 25 июня по 1 июля. Растянуть его на неделю решено в связи с пандемией коронавируса для того, чтобы сократить социальные контакты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поправки в Конституцию РФ, по данным экзитпола ВЦИОМ, поддержали 76% опрошенных. Против проголосовали 23,6% респондентов. Участие в опросе ВЦИОМ приняли 163 124 избирателей из 25 субъектов РФ.