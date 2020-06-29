За четыре дня поправки к Конституции поддержали 76% опрошенных

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел экзитпол на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Внесение изменений предварительно поддержали 76% опрошенных.
Опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 субъектах РФ. На выходе проголосовавших просили пройти анонимный опрос. Их спрашивали о том, поддержали ли они внесение поправок в Конституцию.
Порядка 29,4% от участия в опросе отказались. Согласились ответить 163 124 человека. Из них 70,6% признались, что проголосовали «за» поправки, 23,6% — «против».
Опрос проводился в первые четыре дня голосования по поправкам в Конституцию РФ — с 25 по 28 июня. Завершиться оно 1 июля.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила более сотни жалоб на принуждение к голосованию по поправкам к Конституции.