За четыре дня поправки к Конституции поддержали 76% опрошенных

Избирательный участок в Невском районе для голосования по поправкам в Конституцию. Фото: gov.spb.ru

Избирательный участок в Невском районе для голосования по поправкам в Конституцию. Фото: gov.spb.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел экзитпол на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Внесение изменений предварительно поддержали 76% опрошенных.

Опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 субъектах РФ. На выходе проголосовавших просили пройти анонимный опрос. Их спрашивали о том, поддержали ли они внесение поправок в Конституцию.

Порядка 29,4% от участия в опросе отказались. Согласились ответить 163 124 человека. Из них 70,6% признались, что проголосовали «за» поправки, 23,6% — «против».

Опрос проводился в первые четыре дня голосования по поправкам в Конституцию РФ — с 25 по 28 июня. Завершиться оно 1 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила более сотни жалоб на принуждение к голосованию по поправкам к Конституции.