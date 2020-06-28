115 россиян пожаловались в ЦИК на принуждение к голосованию по Конституции

115 россиян пожаловались в ЦИК на принуждение к голосованию по Конституции
По Памфиловой, в ЦИК направили всего две жалобы о принуждении к голосованию на определенный результат. Фото: ЦИК России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила более сотни жалоб на принуждение к голосованию по поправкам к Конституции.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила об увеличении количества заявлений на возможное принуждений, которые приняла комиссия. По ее словам, ЦИК старается самостоятельно рассматривать жалобы, однако часть все же приходится отправлять руководителям регионов и параллельно в адрес прокуратур. Слова Памфиловой приводит ТАСС.

Глава ЦИК отметила, что по большей части граждане жалуются на применение так называемого «административного ресурса». По ее словам, в ЦИК направили всего две жалобы о принуждении к голосованию на определенный результат. Она также выразила надежду, что количество таких обращений не будет расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Памфилова рассказала о 70 жалобах о принуждении к голосованию.

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